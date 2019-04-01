أهلي جدة يصالح جماهيره بثنائية في شباك الفيحاء

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات ، بالفوز على مستضيفه الفيحاء بثنائية ، في المباراة التي أقيمت بالمجمعة مساء اليوم الأثنين ، والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين ، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي المباراة ديجانيني ( 39 ق) و حسين المقهوي (88ق) .

ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما تراجع الفيحاء للمركز قبل الأخير ، برصيد 22 نقطة.

ويدين أهلي جدة ، بالففضل في هذا الفوز ، لحارسه محمد العويس، الذي تألق وزاد عن مرماه ببراعة ، خاصة في الشوط الثاني ، الذي تألق فيه اسبريا مهاجم الفيحاء، وهدد مرمى الأهلي من كل الاتجاهات ، لكن العويس كان له بالمرصاد.

قدم الفريقان شوطاً متو سط المستوى ، مع أفضلية للأهلي في الاستحواذ وفي الوصول للمرمى، الذي دخل برغبة أكبر للفوز ، لاستعادة الثقة بعد الخسارة من الرائد 4 / 5 .

وكان اليوناني تاسوس سيدريبولس حكم المباراة ، صاحب أكثر لقطات هذا الشوط إثارة ، عندما ، احتسب في الدقيقة 17 ضربة جزاء لصالح أهلي جدة ، بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفيخاء.

أحتجاج لاعبي الفيحاء على القرار ، على اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد ،ليعود ويثبت قراره باحتساب ركلة الجزاء.

وبينما يستعد ديجانيني لتنفيذ ضربة الجزاء ، يتواصل جكم الفيديو المساعد من جديد مع بحكم الساحة ، ، الذي يؤجل تسديد الركلة ، ويلجأ لتقنية الفيديو من جديد ، ويتأكد هذه المرة ان الكرة لمست يد مهند عسيري لاعب الأهلي قبل أن يسدد الكرة وترتطم بيد مدافع الفيحاء، وليعود للملعب ، ويلغي ركلة الجزاء.

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في الدقيقة 39 يضع ديجانيني فريقه أهلي جدة في المقدمة ، بعد ان استغل خروج عامر شفيع حارس الفيحاء الخاطئ من مرماه ، ويحول الكرة في مرماه.

وكاد عبدالرحمن البركة أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من هذا الشوط ، لولا أن العويس سيطر على الكرة ببراعة ، لينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف دون رد.

يبدأ الشوط الثاني على ايقاع تألق غير عادي، لمحمد العويس حارس أهلي جدة عندما حافظ على تقدم فريقه ، عندماأنقذ تسديدة اسبيريا بعد أن راوغ وتوغل في الدقيقة55 ، قبل أن يسدد البركة كرة صارخية ، انقذها العويس.

ويهدر حسين النخلي فرصة مؤكدة لتعديل النتيجة في الدقيقة 61، عندما انفرد اثر تمريرة رائعة من اسبيريا، لكنه سدد في يد العويس.

يتحسن اداء الفريقين ، خاصة الفيحاء، ويتصدى العويس من جديد لرأسية اسبيريا الخطيرة ، لترتد لليوناني توزيليس، لكنه يطيح بالكرة بعيداً عن المرمى ، وهو على بعد خطوات من الشباك.

ويعاود العويس انقاذ مرماه من تسديدة مباغتة لاسبيريا ، وفي الدقيقة 88 يشق سلمان المؤشر طريقه على جهة اليسار ، ، ويتوغل قبل ان يمرر كرة سهلة لحسين المقهوي ، الذي حولها إلى داخل الشباك بأقل مجهود.

كاد اسبيريا يقلص النتيجة ، لكن العويس واصل تألقه وحرمه من التسجيل من جديد.