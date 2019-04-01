أندريا أيو: أمم أفريقيا في مصر ستكون الأصعب في التاريخ

صرحكد أندري أيو جناح منتخب غانا ونادي فناربخشة التركي، أن النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، ستكون الأصعب في تاريخ البطولة.

وأشار أيو في تصريحات نشرها موقع غانا ويب، إلى أن إقامة البطولة بمشاركة 24 منتخبًا تزيد من صعوبة المنافسة، في ظل زيادة عدد مباريات الفرق المتأهلة للأدوار النهائية.

وقال جناح غانا: "البطولة ستكون الأصعب، لن تكون سهلة مطلقًا، عندما كانت 16 منتخبًا كانت صعبة، ولكن الآن زاد العدد وسيكون الوقت أطول للوصول للنهائي".

واختتم: "لكي تصل إلى لقب البطولة فإنه عليك الفوز في سبع مباريات، وهو ما لم يكن يحدث في الماضي، وهو ما يزيد من صعوبتها".

الجدير بالذكر أن مصر حصلت على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما كان من المقرر لها أن تقام في الكاميرون قبل أن يتم سحبها بقرار من الاتحاد الأفريقي.