الاتحاد الأوروبي يعاقب تشيلسي بسبب أحداث مواجهة مالمو بالدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" تغريم نادي تشيلسي الإنجليزي 13 ألف يورو بسبب شغب جماهيره خلال مواجهة مالمو السويدي بذهاب دور الـ 32 في الدوري الأوروبي.

وشهدت المواجهة أعمال شغب من جماهير الفريق اللندني على ملعب مضيفهم السويدي، كما اقتحم أحد المشجعين ملعب المواجهة وقام باحتضان البلجيكي إيدين هازار نجم تشيلسي قبل أن يصطحبه أفراد الأمن خارج الملعب.

وكانت المواجهة قد شهدت أيضًا إشعال جماهير مالمو لألعاب نارية بالمخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتجاوز تشيلسي دور الـ 32 بعدما تغلب على مالمو بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتجاوز دينامو كييف الأوكراني في دور الستة عشر، ويستعد لمواجهة سلافيا براج التشيكي في الدور ربع النهائي.