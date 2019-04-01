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الإسماعيلي يحدد شروطًه للاستغناء عن خدمات عواد

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حدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي شروطه الخاصة للاستغناء عن محمد عواد، حارس مرمى الفريق المعار إلي نادي الوحدة السعودي.

واشترطت إدارة الدراويش على الأندية الراغبة في ضم اللاعب، دفع 150 مليون جنيه (نحو 8.65 مليون دولار)، للحصول على خدماته، في وقت يرفض فيه عواد تمديد تعاقده مع الفريق الأصفر لمدة موسم آخر، في حين يتبقى في عقده مع الإسماعيلي موسمان فقط.

 

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وعلم  أن امتناع إدارة الإسماعيلي عن تلبية طلب عواد بتعديل القيمة المالية في عقده، يعد السبب الرئيسي لرفض اللاعب تمديد تعاقده.

 

وتلقى محمد عواد (26 عامًا) عروضًا عدة داخلية وخارجية خلال الموسم الجاري، يتقدمها عروض قطبي الكرة المصرية الأهلي، والزمالك، وفريقه الحالي الوحدة السعودي، الذي يسعى لتحويل الإعارة إلى عقد دائم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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