شكرا لقرائتكم حازم إمام : التخوين يجبرنى على اعتزال العمل العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام عضو مجلس إتحاد الكرة أنه قرر اعتزال العمل العام عقب الانتهاء من الدورة الحالية فى الجبلاية مؤكدا ان المناخ العام لا يشجع على الاستمرار فى العمل العام بل هناك هجوم غير مبرر وتخوين بصورة تجعل اي شخص يفكر كثيرا فى الاستمرار فى العمل العام

وقال حازم إمام فى تصريحات صحفية على هامش ندوة محاربة التعصب فى الاسكندرية أنه متفاءل باستكمال مسابقة الدورى الممتاز مؤكدا أنه مندهش من التصريحات التى يروج لها البعض بفشل الجبلاية فى ادارة ملف الدورى وهو عكس الواقع خاصة ان الامور تسير على ما يرام مشيرا إلى أن الدورى سنتهي فى الموعد المحدد له مسبقا

وقال أن من يقف خلف هذه الشائعات بعض الباحثين عن شماعة للخسارة فى المباريات او لاخطاء يرتكبها ويبحث عن كبش فداء فيحاول مهاجمة اتحاد الكرة .

وطالب نجم الزمالك السابق الأندية أن تساعد الاتحاد على انجاز المهمة واستكمال الموسم بدون اية ازمات .