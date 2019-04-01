شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة زعيم الثعر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، بالإسكندرية، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام غدًا، الثلاثاء، فى برج العرب في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام.
وأدى الأهلي مرانًا خفيفًا، تضمن في بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على تنفيذ بعض الجمل الفنية، التي ينوي تنفيذها خلال مباراة الغد، فيما شارك حراس المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.
وأكّد الجهاز الفني على أن الأمور تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.
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