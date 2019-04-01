شكرا لقرائتكم الإصابة تهدد مشاركة ثنائي أتلتيكو من مواجهة برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائى أتلتيكو مدريد دييجو كوستا وتوماس ليمار، فى المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، المقرر لها التاسعة إلا ربع من مساء السبت المقبل، على ملعب "كامب نو"، فى قمة منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كوستا وليمار يعانيان من إصابة عضلية لذلك قرر دييجو سيميونى مدرب الروخى بلانكوس استبعادهما من مواجهة جيرونا غدا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

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أضافت الصحيفة أن المؤشرات تؤكد إلى غياب ليمار عن موقعة برشلونة السبت المقبل، فيما تبدو فرصة كوستا فى اللحاق بالمباراة صعبة.

يذكر أن برشلونة يغرد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقاط، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى.