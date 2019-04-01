شكرا لقرائتكم الطلائع يتخطى حرس الحدود بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى.

بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.