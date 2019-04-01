مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل بث مباشر اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين بالدوري الإنجليزي...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل بث مباشر اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، حيث يدخل فريق ارسنال المباراة وهو يبحث عن الفوز من أجل محاولة الدخول ضمن الأربع مراكز الأولى في جدول الترتيب من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث إن هذه المباراة في الجولة الـ32 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث يبحث نيوكاسل لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد أكثر وأكثر عن مراكز الهبوط والدخول في المراكز المطمئنة.

مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019

مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، ويدخل ارسنال هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 61.

بينما يدخل نيوكاسل المباراة وهو في المركز الـ14 برصيد 35 نقطة.





مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019

مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، حيث إن نادي ارسنال عرض على حارس مرماه المخضرم بيتر تشيك، وظيفة في الجهاز التدريبي للنادي، لمنعه من العودة إلى تشيلسي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإنه رغم هذا العرض، فإن آرسنال يخشى أن ينتقل تشيك الذي سيعتزل اللعب بنهاية الموسم الحالي، للعمل بناديه السابق، تشيلسي.

وبدأ تشيك العمل على نيل رخصة للتدريب، لكنه سيتخذ قرارا فيما يريد فعله بالمستقبل هذا الصيف.

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وفاز الحارس التشيكي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع تشيلسي الذي قضى معه 11 عاما، ووفقا للصحيفة، فإن البلوز يريد استعادة حارسه السابق، للعمل به كمدرب أو تعيينه سفيرا للنادي.

وترك تشيك، تشيلسي عام 2015، بعدما خسر موقعه الأساسي في تشكيلة الفريق لحساب البلجيكي تيبو كورتوا، وسمح له النادي بالانتقال إلى الجار اللندني آرسنال تقديرا لمساهماته في إنجازات الفريق، كما فاز الحارس التشيكي مع "المدفعجية" بلقب كأس إنجلترا عام 2017.





مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019

مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم الاثنين 1-4-2019 اون لاين، وينتظر فريق ارسنال مواجهة حاسمة للغاية أمام فريق نابولي في الدوري الأوروبي، كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، عن موقف لورينزو إنسيني، مهاجم الفريق، من اللحاق بمباراة آرسنال، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، الخميس 1 من الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة روما،: "إنسيني خضع لاختبارات صباح اليوم، أظهرت معاناته من نكسة بسيطة".

وأضاف "لا يوجد ضرر معين، فقط مشكلة بسيطة، المشكلة التي عانى منها آخر مرة كانت في الأوتار، لذلك هي أقل خطورة ويجب أن يكون على ما يرام في غضون يومين أو 3 أيام".

وتابع كارليتو "سنرى ما إذا كنا سنستخدمه أمام إمبولي أم لا، لكنه سيكون جاهزًا لآرسنال".

ومن المقرر أن يغيب بيوتر زيلينيسكي عن مواجهة روما للإيقاف، وكل من راؤول ألبيول، ديفيد أوسبينا، كيركيتش، دياوارا وفوزي غلام بسبب الإصابة.