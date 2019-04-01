شكرا لقرائتكم محمد عودة يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عودة المدير الفني بتروجت عن تشكيل فريقه في مباراته اليوم أمام بيراميدز في الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز. Advertisements حراسة المرمي محمد أبو النجا أمامه خط الدفاع مكون من حسام حسن و حماده طلبه وأحمد السباعي و أحمد سالم صافي . خط الوسط حميد ماو وأحمد العجوز ومحمود عماد، اما ثلاثي الهجوم يتكون من زولا ومحمود صلاح وأحمد عفيفي. في ظل غياب الرباعي علي فرج و شكري نجيب و احمد عبد الرسول ومحمد رضا للاصابه

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