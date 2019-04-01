شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد يقود هجوم بيراميدز أمام بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيلة الأساسية لمباراة بتروجت، التي ستقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد أيمن منصور، عمر ميداني، رجب بكار، عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، كريستيان بينافينتي.

الهجوم : جون سيفوينتس.