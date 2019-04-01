شكرا لقرائتكم المسابقات تغرم مساعدى حسام حسن 10 ألاف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تغريم طارق سليمان مدرب عام فريق سموحة، وحسن مصطفى المدرب، 10 ألاف جنيه، بواقع 5 ألاف على كل منهما.
وجاءت عقوبة لجنة المسابقات بتغريم مدربى سموحة، بعدما طُرد طارق سليمان وحسن مصطفى فى المباراة الماضية أمام وادى دجلة، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/2.
ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى.
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