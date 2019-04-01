شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض إقامة مباراة "ولاد العم" على ستاد السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت خطاب يؤكد رفض الأمن اقامة لقاء الاسماعيلي والمقاولون العرب فى الاسبوع الـ 26 فى السويس والتى يطلق عليها مباراة ولاد العم.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت أمس إقامة لقاء الإسماعيلى والمقاولون العرب على ملعب الجيش السويس "حوض الدرس" بدلاً من استاد السلام بدون حضور جمهور.

ويلتقى الإسماعيلى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساء الثلاثاء فى إطار فعاليات الجولة الـ26 من الدورى الممتاز.

وقال المصدر ان ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة متواجد حاليا فى وزارة الداخلية لمناقش الامر والحصول على موافقة الامن على اقامة اللقاء فى السويس نظرا لضيق الوقت وتواجد الفريقين بالسويس حاليا