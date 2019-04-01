شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتوجه سمير عدلي المدير الإداري للأهلى إلى جنوب إفريقيا، مساء اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية، سواء ما يتعلق بحجز ملعب التدريب أو الإقامة ووسائل الانتقال.
وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويسبق سمير عدلي بعثة الأهلي، لتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، والذي بدأ منذ فترة من خلال الاتصالات التي أجراها كلاً من خالد الدرندلي، أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع مسئولي السفارة في جنوب إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة صن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.