شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه سمير عدلي المدير الإداري للأهلى إلى جنوب إفريقيا، مساء اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية، سواء ما يتعلق بحجز ملعب التدريب أو الإقامة ووسائل الانتقال.

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وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسبق سمير عدلي بعثة الأهلي، لتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، والذي بدأ منذ فترة من خلال الاتصالات التي أجراها كلاً من خالد الدرندلي، أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع مسئولي السفارة في جنوب إفريقيا.