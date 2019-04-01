شكرا لقرائتكم فيديو.. الطلائع يتقدم على حرس الحدود بهدفين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود، التى تجمعهما حاليًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، بتقدم الطلائع بهدفين دون رد.

أحرز مصطفى محمد هدف التقدم للطلائع فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ثم أحرز على الزهدى الهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى نهاية الشوط الأول.

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ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.