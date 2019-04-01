شكرا لقرائتكم الهلال يعبر الاتفاق بشق الأنفس ويتأهل إلى نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمّد الهلال جراحه بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق 3-2، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم الاثنين، ضمن ربع النهائي المسابقة.

وبدأت المباراة بهجوم كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما أهدر قائده محمد الشلهوب هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله البيروفي كارييو أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الصالح الذي تصدى لها بصعوبة، وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة بعدما تلقى قائده محمد الشلهوب تمريرة مميزة من زميله هتان باهبري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 28 تمكن لاعب الاتفاق محمد الكويكبي من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عمر السنين.

وفي الشوط الثاني والذي بدأه الاتفاق بهجمة كادت أن تشهد الهدف الثاني بعدما تلقى لاعبه عبدالرحمن العبود تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله التونسي أحمد العكايشي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف، وعند الدقيقة 65 نجح قائد الهلال محمد الشلهوب بتسجيل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، ورد الاتفاق وكان تقريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى مدافعه الاوروغوياني رامون أرياس تمريرة أمام المرمى من زميله محمد الكويكبي إلا أنه سد الكرة خارج الشباك، وعند الدقيقة 87 تمكن الأرجنتيني كريستيان غوانكا مهاجم الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عمر السنين ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

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وحاول الهلال العودة للمباراة ونجح عند الدقيقة 90+5 بعدما تمكن مدافعه محمد جحفلي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الايطالي سباستيان جوفينكو برأسه استقرت في شباك الحارس عبدالله الصالح.

وفي الشوط الإضافي الأول واصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البيروفي كاريليو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 105+1 بعد متابعته لتسديدة زميله ياسر الشهراني العائدة من الحارس عبدالله الصالح ليضع الكرة في الشباك، وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الإيطالي جوفينكو الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وكثف الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله كاريليو لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الصالح الذي تصدى لها بصعوبة، ورد الاتفاق سريعاً وكاد لاعبه محمد الكويكبي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله فيليب كيش ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف الاتفاق محاولاته في الدقائق إلا أنه فشل في هز شباك الحارس عبدالله المعيوف ليتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي وسيقابل الفائز من مواجهة التعاون والوحدة التي ستقام يوم الثلاثاء.