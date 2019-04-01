شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص عودة التونسي حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى فى الزمالك، خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت.
وخضع النقاز لبرنامج علاجى تأهيلى بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية أثناء مشاركته ضد المقاولون، وأدت لغيابه عن مباراة القمة الـ117 أمام الأهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
ومن المقرر أن يستمر حازم إمام فى المشاركة مع الزمالك أمام سموحة، بدلاً من النقاز، خاصة أن حازم قدم أداء مميزًا فى مواجهة الأهلى ونال إشادة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس.
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