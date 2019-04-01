شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى مرانه الأخير قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدًا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الذى أقيم مساء اليوم الإثنين، بالإسكندرية، فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، التى تقام غدًا الثلاثاء، فى برج العرب فى إطار مواجهات الأسبوع الـ27 فى بطولة الدورى العام.

وأدى الأهلى مرانًا خفيفًا، تضمن فى بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتي، على تنفيذ بعض الجمل الفنية، التى ينوى تنفيذها خلال مباراة الغد، فيما شارك حراس المرمى فى تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.

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وأكّد الجهاز الفنى أن الأمور تسير بشكل جيد فى معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.