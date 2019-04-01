شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدفًا.