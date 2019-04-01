شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالأولمبية تنظم مهرجانًا رياضيًا بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المرأة والرياضــة باللجنــة الأولمبيــة المصريـة برئاسة ميرفت حسنين مهرجانًا رياضيًا وتثقيفيًا بحى الأسمرات بالمقطم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى وكذا احتفالات عيد الأم.

يطلق شارة البدء المهندس علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى التاسعة صباحًا بمشاركة أكثر من 300 سيدة من ساكنى حى الأسمرات يأتى ذلك فى إطار تدعيم المرأة المصرية فى كل مكان والذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن هذا المنطلق وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب على تنظيم هذا المهرجان حرصًا منه على المضى بخطى ثابتة على هذا الدرب للنهوض بالمرأة المصرية فى ربوع البلاد.

ويتضمن المهرجان إقامة مباراة كرة قدم خماسية ومباراة كرة سلة ومسابقة للجرى وكذا إقامة ندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة والرياضة" ويتخلله فقرة ترفيهية من الفنون الشعبية والتنورة بعدها يتم توزيع الجوائز على الفائزات فى المسابقات .

يأتى ذلك فى إطار نشر الثقافة الرياضية وتفعيل وإبراز فوائد ممارسة الرياضة للمرأة.