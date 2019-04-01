شكرا لقرائتكم خبر عن 3/3.. بيراميدز يتعادل مع بتروجت فى آخر مواجهة بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره بتروجت بالجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى.

وقبل المواجهة بين الفريقين نرصد نتيجة آخر مباراة جمعت الفريقين فى المسابقة المحلية، والتى أقيمت يوم 3 اكتوبر الماضى فى إطار الجولة التاسعة من البطولة .

وانتهت المباراة بين بيراميدز وبتروجت بالتعادل الإيجابى 3/3، لتكون حصيلة المباراة 6 اهداف للفريقين فى مباراة مثيرة.

أحرز الأهداف كل من شيمليس بيكلى وأحمد السباعى لبتروجت، بينما سجل اهداف بيراميدز رجب بكار، ومحمد فاروق وكينو