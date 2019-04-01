شكرا لقرائتكم خبر عن 3/3.. بيراميدز يتعادل مع بتروجت فى آخر مواجهة بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره بتروجت بالجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى.
وقبل المواجهة بين الفريقين نرصد نتيجة آخر مباراة جمعت الفريقين فى المسابقة المحلية، والتى أقيمت يوم 3 اكتوبر الماضى فى إطار الجولة التاسعة من البطولة .
وانتهت المباراة بين بيراميدز وبتروجت بالتعادل الإيجابى 3/3، لتكون حصيلة المباراة 6 اهداف للفريقين فى مباراة مثيرة.
أحرز الأهداف كل من شيمليس بيكلى وأحمد السباعى لبتروجت، بينما سجل اهداف بيراميدز رجب بكار، ومحمد فاروق وكينو
كانت هذه تفاصيل خبر 3/3.. بيراميدز يتعادل مع بتروجت فى آخر مواجهة بالدور الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.