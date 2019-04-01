شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم بطل مدغشقر فى البطولة الأفريقية لأندية الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة، على نظيره جند ميرى بطل مدغشقر بنتيجة 3/0 فى إطار أول أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .

ومن المقرر أن يحصل سموحة على راحة من المباريات غدًا قبل أن يلتقى جيسا جارا الرواندي بعد غدٍ الأربعاء ضمن المجموعة الثانية

فيما يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء اليوم بحضور مجلس محمود الخطيب وعمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى، على أن يعقبه لقاء الافتتاح بين الأهلى وإنجيس الإيفوارى .