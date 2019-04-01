شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: التخوين يجبرنى على اعتزال العمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، أنه قرر اعتزال العمل العام عقب الانتهاء من الدورة الحالية فى الجبلاية مؤكدًا أن المناخ العام لا يشجع على الاستمرار فى العمل العام بل هناك هجوم غير مبرر وتخوين بصورة تجعل أى شخص يفكر كثيرًا فى الاستمرار فى العمل العام.

وقال حازم إمام فى تصريحات صحفية على هامش ندوة "تشجيع بلا تعصب" فى الإسكندرية إنه متفاءل باستكمال مسابقة الدورى الممتاز مؤكدًا أنه مندهش من التصريحات التى يروج لها البعض بفشل الجبلاية فى ادارة ملف الدورى وهو عكس الواقع خاصة أن الأمور تسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن الدورى سينتهى فى الموعد المحدد له مسبقًا.

وأضاف أن من يقف خلف هذه الشائعات بعض الباحثين عن شماعة للخسارة فى المباريات أو لأخطاء يرتكبها ويبحث عن كبش فداء فيحاول مهاجمة اتحاد الكرة .

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وطالب نجم الزمالك السابق الأندية بأن تساعد الاتحاد على إنجاز المهمة واستكمال الموسم بدون أية أزمات .