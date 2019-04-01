شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. المسابقات تغرم مدربى سموحة 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات، تغريم طارق سليمان مدرب عام فريق سموحة، وحسن مصطفى المدرب، 10 آلاف جنيه، بواقع 5 آلاف على كل منهما.

وجاءت عقوبة لجنة المسابقات بتغريم مدربى سموحة، بعدما طرد طارق سليمان وحسن مصطفى فى المباراة الماضية أمام وادى دجلة، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/2.

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ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدورى.