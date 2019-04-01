شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يرفض إقامة لقاء الإسماعيلى والمقاولون فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت خطابًا يؤكد رفض الأمن إقامة لقاء الإسماعيلي والمقاولون العرب فى الأسبوع الـ26 فى السويس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت أمس إقامة لقاء الإسماعيلى والمقاولون العرب على ملعب الجيش بالسويس بدلاً من استاد السلام بدون حضور جمهور.

ويلتقى الإسماعيلى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساء الثلاثاء فى إطار فعاليات الجولة الـ26 من الدورى الممتاز.

وقال المصدر إن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة متواجد حاليًا فى وزارة الداخلية لمناقش الامر والحصول على موافقة الأمن على إقامة اللقاء فى السويس نظرًا لضيق الوقت وتواجد الفريقين بالسويس حاليًا

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