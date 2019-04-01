شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطلائع يتقدم بهدفين على الحرس فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود، التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، بتقدم الطلائع بهدفين دون رد.

أحرز مصطفى محمد هدف التقدم للطلائع فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ثم أحرز على الزهدى الهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى نهاية الشوط الأول.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.