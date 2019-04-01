رابط Livehd7‬‏ مشاهده مباراة النصر والجيل بث مباشر KSA SPORTS الاسطورة كورة اونلاين| رابط dawri...

يلا شوت النصر والجيل بث مباشر دوري بلس- yalla shoot تنطلق اليوم 1 أبريل 2019 مباراة النصر والجيل فضمن إطار مباريات ربع نهائي كأس الملك، يلا كورة النصر والجيل – yallakora ويسعى كل فريق من الفريقين إلى التقدم في هذه المباراة.

بث مباشر مباراة النصر والجيل

بث مباشر مباراة النصر والجيل كورة اون لاين – kora online يلعب فريق الجيل في لقاء ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل فريق الجيل في تحقيق انتصار كبير باللقاء، بي ان سبورت بث مباشر مباراة النصر والجيل – bein sport ويسعى الفريق في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزيمة المتصدر في الدوري، بث مباشر مباراة النصر والجيل كول كورة – cool kora ويطمح الجيل في الاستمرار في مشواره بالبطولة والتقدم نحو الكأس المنتظر.

بث مباشر مباراة النصر والجيل هاي كورة – hihi2 وبدأ فريق الجيل مشواره في دور ال64 بالفوز على فريق الكوكب بركلات الترجيح، ثم الفوز في دور ال32 على فريق الحزم بنتيجة 1-0، كورة ستار بث مباشر مباراة النصر والجيل – kora star وفي دور ال16 تخطى فريق أبها بنتيجة 1-0 أيضا.

موعد مباراة النصر والجيل

بث مباشر مباراة النصر والجيل البطولة – elbotola تبدأ مواجهة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي النصر والجيل يوم الإثنين 1/4/2019، وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة النصر والجيل في الجول – filgoal وفي تمام الساعة 20:35 بالتوقيت السعودي الدولي، وبالساعة 17:35 بتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والجيل

بث مباشر مباراة النصر والجيل بين ماتش – bein match تنقل مباراة النصر والجيل في ربع نهائي كأس الملك بين فريقي النصر والجيل على قناة السعودية الرياضية ksa2، كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والجيل – koora live كما يذاع استوديو تحليلي كبير خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.