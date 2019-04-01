بث مباشر ksa sport.. الآن رابط مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر يلا شوت حصري DAWRI PLUS كورة لايف...

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر يلا شوت حصري DAWRI PLUS كورة لايف اون لاين KSA SPORT، موعدنا اليوم الاثنين الموافق 1-4-2019 مع مباراة قوية تجمع فريق من أقوي الفرق في الدوري السعودي، وهو فريق النصر حيث سيلتقي بنظيره الجيل وذلك ضمن إطار الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر والجيل اونلاين.

مباراة النصر والجيل بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والجيل بث مباشر، يسعي الفريقين في هذا اللقاء في تحقيق الانتصار ليتأهل لنهائي كأس الملك حيث يدخل فريق النصر وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما يدخل فريق الجيل وهو يطمح في الفوز، ومن المقرر أن يشهد اللقاء مواجهة نارية، ولكن لا نكن على عجلة وننتظر من سيحسم المباراة لصالحه، يلا شوت مباراة النصر والجيل بث مباشر.

موعد مباراة النصر والجيل

وسوف ينطلق اللقاء في تمام الساعة 7.35 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8.35 مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة 9.35 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 2 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة النصر والجيل