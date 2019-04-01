الهلال يسجل بث مباشر live الهلال والاتفاق yalla shoot بث مباشر الهلال والاتفاق livehd7 كورة ستار...

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بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق بدون تقطيع

الاتفاق والهلال بث مباشر مشاهدة ماتش الهلال والاتفاق يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق الاسطورة للبث المباشر مباراة الهلال والاتفاق، وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى ودوري بلس الأولى بتعليق فهد العتيبي وجعفر الصليح على الترتيب، وينتظر جماهير الهلال فوز في مباراة اليوم لاستعادة الثقة في الفريق.

مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر

مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر الهلال مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال كورة ستار مباراة الاتفاق والهلال يلا شوت الجديد مباراة الاتفاق اليوم بث مباشر، وقد استطاع نادي الهلال التغلب على الفيصلي الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما استطاع الاتفاق التغلب على القيصومة بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد أكد زوران مدرب الهلال بأن الفريق يسعى للتتويج بالبطولات من أجل اسعاد الجماهير.

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دقائق على انطلاق المباراة التي تجمع بين الهلال والاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدقيقة 5: تصويبة قوية على مرمى الزعيم ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن

الدقيقة 22: تصويبة على مرمى الاتفاق ولكن الحارس يتصدى بقوة

الدقيقة 27: الهدف الأول في اللقاء لصالح الاتفاق من ركلة ترجيحية صحيحة

دقائق قليلة على نهاية شوط اللقاء الأول والهلال يستحوذ على الكرة

الدقيقة 50: تصويبة على مرمى الهلال والحارس يتألق مرة أخرى ويحولها للركنية

الدقيقة 65: الهلال يتعادل من ضربة حرة مباشرة تبعد عن المرمى 22 ياردة

الدقيقة 86: الاتفاق يسجل هدف ثاني يضمن له التأهل إذا استمرت النتيجة على ذلك

الدقيقة 94: الهلال يتعادل من ضربة رأس

الشوط الإضافي الأول يبدأ الآن

الدقيقة 105: الهلال يسجل هدف التقدم من تصويبة بقدم كاريو

مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال يلا شوت

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دقائق على انطلاق المباراة بعد وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قب انطلاقه بساعة ونصف ودخولهم غرف الملابس الخاصة بهم