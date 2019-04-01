حازم إمام: شوبير لا يتدخل لصالح الأهلي ومقارنة الدورى المصرى بالسعودى ظالمة

صدى البلد - محمد رشاد

نفى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تدخل أحمد شوبير من أجل مصلحة الأهلي كما يتردد فى الآونة الأخيرة وذلك خلال الندوة التى حضرها الثعلب رفقة كرم كردى بمكتبة الإسكندرية .

وعلق إمام على ما يتردد بشأن تدخل أحمد شوبير لمصلحة النادي الأهلي بقوله: "لا أحب الكلام المرسل، لم يحدث ذلك ولا يتدخل أحد من أجل مصلحة نادي يشجعه، هو يشجع الأهلي مثلما الحال بالنسبة لي مع الزمالك، ولكن لم يحدث أي تدخل".

وتابع إمام "تدخل أحمد شوبير مع الأهلي كان قبل وجوده في اتحاد كرة القدم ولكن لا يوجد أي نوع من أنواع التدخل سواء...