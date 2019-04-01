اليوم الجديد
قال رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي علي درويش إن الاستاد سيكون جاهزًا بنسبة 98% في شهر مايو المقبل لاستضافة المجموعات التي حُددت له ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادمين.
وأضاف درويش، في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على أن يكون ستاد القاهرة ضمن الاستادات التي ستنال شرف احتضان منافسات بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه يُعد واحدًا من أفضل الاستادات العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ستاد...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «استاد القاهرة»: الملعب سيكون جاهزًا في مايو لاستضافة أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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