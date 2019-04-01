مباشر الدوري.. بتروجيت 0-0 بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بتروجيت وضيفه بيراميدز، المقامة على ملعب ستاد الجيش بالسويس مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري.

بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، فيما يأتي بتروجيت في المركز الـ15 وفي جعبته 25 نقطة من 26 لقاء.

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تشكيل بتروجيت: محمد بونجا، أحمد السباعي، حمادة طلبه، حسام حسن، أحمد سالم، حميد ماو، أحمد العجوز، زولا، محمود عماد، محمود صلاح، أحمد عفيفي.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، عمر ميداني، عمر جابر، رجب بكار، نبيل دونجا، كريستيان بينافينتي، عبد الله السعيد، كينو، محمد فاروق، جون سيفونتي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..