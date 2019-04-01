بالفيديو.. الأول في 2019.. طلائع الجيش يهزم الحرس بثلاثية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق طلائع الجيش انتصاره الأول في 2019 بعد تخطي ضيفه حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، بالأسبوع الـ27 من الدوري المصري.

سجل أهداف المباراة كل من مصطفى محمد (هدفين) وعلي محمد الزهدي في الدقائق الأولى والـ47 والـ65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يقفز طلائع الجيش بقيادة مدربه البلجيكي لوك إيميل ثلاثة مراكز في جدول الترتيب، ليحتل المرتبة العاشرة وفي جعبته 31 نقطة.

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وبات هذا الانتصار هو الأول للطلائع في آخر تسع جولات، وتحديدًا منذ فوزه على النجوم بنتيجة (2-1) في ديسمبر 2018.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد حرس الحدود بقيادة طارق العشري عند 29 نقطة في المركز الـ13 بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 جولات.