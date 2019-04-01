اتحاد الكرة يتراجع.. مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب، في لقاء ضمن منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء قرار اتحاد الكرة بعد رفض الجهات الأمنية نقل مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي إلى ستاد حرس الحدود بالمكس.
وفي وقت سابق قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الاتحاد والأهلي، من ستاد برج العرب، لتقام على ملعب حرس الحدود بالمكس. مساء الثلاثاء.
وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجنة رأت ضرورة نقل المباراة، وإقامتها على ملعب آخر غير برج العرب، بسبب عدم جاهزية الملعب لاستضافة المباراة.
ولكن بعد ساعات تراجع اتحاد الكرة عن قراره واستقر على إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر، فيما يحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 32 نقطة.
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