طلائع الجيش يضرب حرس الحدود بثلاثية ويصعد للمركز العاشر

ألحق فريق طلائع الجيش بمنافسه حرس الحدود هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة 27 للدوري الممتاز. سجل الثلاثية مصطفى محمد وعلى الزهدي ثم مصطفى محمد في الدقائق الاولى و الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الاول و65. الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الاول و65. جاء اللقاء متوسط المستوى وظهرت ثغرات دفاعية للحرس سهلت من مهمة الطلائع خاصة في الشوط الثاني حيث اهدر كريم طارق فرصة من انفراد كامل وانقذ الحارس احمد السعدني الموقف. بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش الى 31 نقطة وصعد للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحدود عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر. Advertisements شاهد الاهداف ..

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