شاهد.. مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الامارات، في إطار مباريات الاسبوع الـ 32 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل ارسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 60

نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز للدخول إلى المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري ابطال اوروبا.

بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد

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35 نقطة، في منطقة آمنة إلى حد ما بعيداً عن مراكز الهبوط، ويطمح الفريق في مواصلة النتائج الايجابية، حيث تمكن في اخر 5 جولات من تحقيق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة من وست هام يونايتد.

وكانت مباراة الدور الاول في سبتمبر الماضي، بين ارسنال ونيوكاسل، انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف.

شاهد مباراة ارسنال ونيوكاسل: