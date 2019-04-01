فاران يقرر الرحيل عن ريال مدريد

قرر الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب عدة تقارير صحفية، فإن فاران أبلغ إدارة النادي الملكي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لرغبته في إيجاد تحد جديد مع فريق آخر.

واقترن اسم رافاييل فاران بالانتقال إلى أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وذلك وفقًا لتقارير صحفية في وقت سابق.

وأشارت التقارير أن ريال مدريد حاول مع المدافع الفرنسي من أجل تجديد تعاقده لكن اللاعب يصر على الرحيل دون

حسم وجهته المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا والمرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022 توج مع النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انضمامه إلى الفريق عام 2011 قادمًا من لانس الفرنسي، كما حصل على كأس العالم مع منتخب بلاده مع منتخب فرنسا في البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018.