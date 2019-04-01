مدافع إيفرتون يشعل الصراع بين أرسنال وتوتنهام

يتنافس ناديا آرسنال وتوتنهام للحصول على خدمات مايكل كين مدافع إيفرتون خلال الصيف المقبل، عقب تألقه في الفترة الأخيرة.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن صراع بين آرسنال وتوتنهام للظفر بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي نت ناديه إيفرتونخلال الصيف المقبل.
ويسعي توتنهام للظفر بخدمات مايكل كين لتدعيم صفوف الفريق، تحسبًا لرحيل ثنائي دفاع الفريق البلجيكيين فيرتونجن وتوبي ألدرفيرلد، إذ يتبقي في عقدهما موسم آخر مع السبيرز.
لكن آرسنال يزاحم توتنهام للحصول على خدمات المدافع الإنجليزي بطلب من مدرب الفريق أوناي إيمري الذي يري أن اللاعب خيار مناسب لتدعيم صفوف الجانرز.
وأشارت الصحيفة أن إيفرتون لن يسمح لمدافعه بالرحيل عن الفريق بسهولة، إذ إنه من المفترض أن يطلب 50 مليون جنيه استيرليني للتخلي عن مايكل كين.
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