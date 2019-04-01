كينو وعبد الله السعيد يقودان تشكيل بيراميدز أمام بتروجت

أعلن الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي بتروجت بملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الممتاز . الجولة 27 للدوري الممتاز . وجاء تشكيل بيراميدز علي النحو التالي : حارس المرمي: أحمد الشناوي الدفاع: رجب بكار، عمر ميداني، أحمد أيمن منصور، عمر جابر الوسط : نبيل دونجا، عبد الله السعيد، بينافينتي، محمد فاروق، كينو Advertisements الهجوم: سيفوينتي يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة .

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