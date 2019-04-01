تقدم "بوابة الوفد" بثا مباشرا لمباراة بيراميدز وبتروجيت والتي تقام في السابعةوالنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب
استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
بث مباشر لمباراة بيراميدز وبتروجيت
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