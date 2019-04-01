تقدم "بوابة الوفد" بثا مباشرا لمباراة بيراميدز وبتروجيت والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعباستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. بث مباشر لمباراة بيراميدز وبتروجيت

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