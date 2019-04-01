شاهد.. عامر حسين يزور ستاد المكس بالإسكندرية

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زار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ستاد المكس "حرس الحدود" اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يستضيف المكس كل مباريات الدوريالمقرر إقامتها في برج العرب بعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري غدًا بالدوري، من أجل
وحرص عامر حسين على زيارة الملعب للاطمئنان على حالته وجاهزيته لاستقبال المباريات، والتي ستقام بدون حضور جماهيري بقرار الجهات الأمنية.
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