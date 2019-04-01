شاهد.. حالة ملعب برج العرب بعد قمة الأهلي والزمالك

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حرص عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على زيارة ملعب برج العرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، لتفقد حالته استعدادًا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء بالدوري.
وأكد عامر حسين أن الملعب حالته جيدةخاصة بعد الأمطار الشديدة التي هطلت عليه في يوم لقاء القمة، مؤكدًا جاهزيته لاستضافة لقاء الأهلي والاتحاد السكدنري.
وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن احتمالية
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