شاهد.. حالة ملعب برج العرب بعد قمة الأهلي والزمالك

حرص عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على زيارة ملعب برج العرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، لتفقد حالته استعدادًا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء بالدوري.

وأكد عامر حسين أن الملعب حالته جيدة

خاصة بعد الأمطار الشديدة التي هطلت عليه في يوم لقاء القمة، مؤكدًا جاهزيته لاستضافة لقاء الأهلي والاتحاد السكدنري.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن احتمالية

نقل المباراة لملعب المكس بالإسكندرية، قبل أن ترفض الجهات الأمنية بشكل رسمي، وتقرر لجنة المسابقات تقديم موعد المباراة نصف ساعة لتصبح في السابعة والنصف بدلًا من الثامنة، لارتباط الأهلي بالسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.