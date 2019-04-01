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ستاد الجيش بالسويس يرفض استضافة لقاء المقاولون والإسماعيلي

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رفض ستاد الجيش بالسويس، استضافة مباراة الإسماعيلي والمقاولون، المقرر له الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ26

من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويحاول اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي

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لاتحاد الكرة، إقناع مسئولي الاستاد بالموافقة على استضافة المباراة خاصة وأنها تقام بدون جمهور، فضلًا عن وصول الفريقين إلى السويس استعدادًا لخوض اللقاء غدًا.
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