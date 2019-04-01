ستاد الجيش بالسويس يرفض استضافة لقاء المقاولون والإسماعيلي

رفض ستاد الجيش بالسويس، استضافة مباراة الإسماعيلي والمقاولون، المقرر له الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ26من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
ويحاول اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي
لاتحاد الكرة، إقناع مسئولي الاستاد بالموافقة على استضافة المباراة خاصة وأنها تقام بدون جمهور، فضلًا عن وصول الفريقين إلى السويس استعدادًا لخوض اللقاء غدًا.
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