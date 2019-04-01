كاف يُمهل اتحاد الكرة 24 ساعة للرد على خطابه بشأن ملعب برج العرب

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مهلة 24 ساعة لاتحاد الكرة، للرد على خطابه الذي أرسله أمس، يطلب فيه البحث عن ملعب بديل لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية بدلًا من

ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة رده خلال ساعات قليلة إلى الكاف من أجل حسم أزمة ملعب برج

العرب، خاصة وأن خطاب الكاف الثاني جاء شديد اللهجة، وأبدى فيه مسئولو الاتحاد الأفريقي، عدم رضاهم عن مستوى أرضية الملعب خلال الفترة الأخيرة وخاصة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة الـ17 للدوري.