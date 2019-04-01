كاف يُمهل اتحاد الكرة 24 ساعة للرد على خطابه بشأن ملعب برج العرب

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مهلة 24 ساعة لاتحاد الكرة، للرد على خطابه الذي أرسله أمس، يطلب فيه البحث عن ملعب بديل لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية بدلًا منملعب برج العرب في الإسكندرية.
ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة رده خلال ساعات قليلة إلى الكاف من أجل حسم أزمة ملعب برج
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