برشلونة يصدم تطلعات إيفان راكيتيتش

اتخذ مجلس إدارة برشلونة حزمة من القرارات بشأن مستقبل لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش المطلوب بشدة من جانب إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الاثنين، فإن برشلونة لا ينوي الموافقة على عقد جديد ومحسّن للنجم الكرواتي، بعدما أجرى محادثات مع ممثلي راكيتيتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم الموافقة حالياً على تجديد عقد لاعب خط الوسط الكرواتي لا يعني الموافقة على بيعه للإنتر، وإنما انتظارًا اللحظة المناسبة التي سيتم فيها الاتفاق على العقد الجديد.

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وأعرب اللاعب حسبما أكدت مصادر صحيفة سبورت عن نيته في الجلوس مع مسؤولي النادي الكتالوني لمناقشة مستقبله في نهاية الموسم، لثقته في أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم.

وأفادت المعلومات الجديدة أن عدم اتفاق النجم الكرواتي على تجديد عقده قد يؤدي إلى استكشافه لآفاق أخرى خارج ملعب كامب نو، خصوصاً مع اهتمام أندية كبرى للتوقيع معه.

وتسعى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتوقيع مع إيفان راكيتيتش من بينهم مانشستر يونايتد الذي لم يتوصل لاتفاق التجديد مع آندير هيريرا حتى هذه اللحظة.

في حين أن إنتر ميلان الإيطالي يبدو الأكثر حرصًا على التوقيع مع نجم إشبيلية الأسبق في ظل الحديث عن رحيل ماورو إيكاردي إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية.