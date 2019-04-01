رياضة | إفريقيا للطائرة رجال.. سموحة يفوز على جندميري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفريقيا للطائرة رجال.. سموحة يفوز على جندميري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة “رجال” بنادي سموحة على جندميري، بطل مدغشقر، بثلاثة أشواط دون مقابل. في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي حتى 11 من أبريل الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم سموحة عرضاً قوياً، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء من البداية، واستطاع أن يحسم المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-8، 25-20، 25-13.