رياضة | مشرف الكرة بتليفونات بنى سويف: راضيين عن مسيرة الفريق ولا نلتفت لشائعات إنفاق الملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشرف الكرة بتليفونات بنى سويف: راضيين عن مسيرة الفريق ولا نلتفت لشائعات إنفاق الملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المهندس أحمد سعد تمساح المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف وعضو مجلس إدارة النادى عن رضاءه عن مسيرة الفريق المشارك بدورى القسم الثانى وظهوره بمستوى فنى متميز.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف عن عدم انشغال مسوؤلى النادى بما يتردد حول قيمة الإنفاق المالى للفريق خلال هذا الموسم.

وقال المهندس أحمد سعد تمساح، المشرف على الكرة بفريق تيفونات بنى سويف فى تصريحات خاصة للفجر الرياضى،

السياسة المستمرة للنادى بعدم الحديث عن قيمة الانفاق لأن هذا أمر داخلى وغير معلن والنادى لا يشغل باله بالشائعات وعلى كل نادى ان يتحدث فيما يخصه هو فقط ولا يشغل باله بما يتم صرفه على باقى الاندية.

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وأضاف : كل ما استطيع الافصاح عنه هو بند المكافات بنادى تليفونات بنى سويف يتم صرف مبلغ 800 جنيه مكافأة فوز فى حالة حصول الفريق على المركز الأول والثانى فقط ويتم صرف مبلغ 500 جنيه من المركز الثالث الى الخامس وصرف مبلغ 350 جنيه فى حالة المركز السادس والسابع ولا يتم صرف مكافأة بعد المركز السابع.

وتابع قائلا نجحنا فى تسويق عبده زين بشكل أحترافى واستثمارى الى نادى المصرى البورسعيدى وان شاء الله نسعى لتسويق اكثر من لاعب بعد نهاية الموسم.

واختتم بقوله : راضيين تماما عن اداء الفريق وخصوصا بعد تولى الكابتن ابو العينين شحاته منصب المكير الفنى للفريق الكروى الاول ، ولولا الازمة المالية التى حدثت فى بداية الموسم لكنا الاحق بالصعود والاداء والنتائج خير دليل على ذلك.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 40 نقطة بفارق 9 نقاط نقاط عن أسوان المتصدر وبفارق 6 نقاط عن بنى سويف الرياضى الوصيف.

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه الالمونيوم بالجولة 24 الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى، وكان الفريق قد تعادل سلبيا بأخر مبارياته أمام مضيفه سوهاج الرياضى.