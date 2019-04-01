رياضة | طلائع الجيش يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد فريق طلائع الجيش نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

نجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف علي محمد الزهدي الهدف الثاني لأبناء البلجيكي لوك إيميل في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 65 عاد مصطفى محمد مجددا ونجح في إضافة الهدف الثالث لطلائع الجيش والثاني له في اللقاء، ليحقق الطلائع الفوز بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 31 نقطة، ليقفز إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 29 نقطة احتل بهم المركز الثالث عشر.