رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة يوفنتوس أمام كالياري

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس القائمة الرسمية لمواجهة كالياري يوم غد الثلاثاء في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري.

شهدت قائمة يوفنتوس استبعاد 6 لاعبين وهم كريستيانو رونالدو وخضيرة وبيرين وسبينازولا وماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى ديبالا.

وجاءت قائمة يوفنتوس الرسمية كالتالي:

خط الدفاع : شتشيزني ، بينسوجليو ، ديل فافيرو

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني ، كاسيريس ، أليكس ساندرو ، بونوتشي ، كانسيلو ، روغاني

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بينتاكور، كاستنوس، نيكولوسي كافيليا

خط الهجوم : كين ، برنارديشي ، مافيدي