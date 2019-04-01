رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة يوفنتوس أمام كالياري

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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس القائمة الرسمية لمواجهة كالياري يوم غد الثلاثاء في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري.
شهدت قائمة يوفنتوس استبعاد 6 لاعبين وهم كريستيانو رونالدو وخضيرة وبيرين وسبينازولا وماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى ديبالا.
وجاءت قائمة يوفنتوس الرسمية كالتالي:
خط الدفاع : شتشيزني ، بينسوجليو ، ديل فافيرو
خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني ، كاسيريس ، أليكس ساندرو ، بونوتشي ، كانسيلو ، روغاني
خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بينتاكور، كاستنوس، نيكولوسي كافيليا
خط الهجوم : كين ، برنارديشي ، مافيدي