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رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة يوفنتوس أمام كالياري

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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس القائمة الرسمية لمواجهة كالياري يوم غد الثلاثاء في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري.

شهدت قائمة يوفنتوس استبعاد 6 لاعبين وهم وخضيرة وبيرين وسبينازولا وماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى ديبالا.

وجاءت قائمة يوفنتوس الرسمية كالتالي:

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خط الدفاع : شتشيزني ، بينسوجليو ، ديل فافيرو

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني ، كاسيريس ، أليكس ساندرو ، بونوتشي ، كانسيلو ، روغاني

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بينتاكور، كاستنوس، نيكولوسي كافيليا

خط الهجوم : كين ، برنارديشي ، مافيدي

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