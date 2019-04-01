رياضة | مهاجم الجيش يسجل رقم تاريخي بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الجيش يسجل رقم تاريخي بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مصطفى محمد مهاجم فريق طلائع الجيش رقم تاريخي بمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم خلال مباراة فريقه اليوم أمام حرس الحدود.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في شباك حرس الحدود في الثانية 37 من عمر المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعد هدف مهاجم الجيش المعار من صفوف الزمالك، سابع أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري منذ موسم 1948-1949.

ويعد هدف عبدالحميد حسن "ميدو" لاعب فريق إنبي السابق والأهلي بقميص الفريق البترولي في شباك غزل المحلة، في موسم 2005-2006، الأسرع في تاريخ المسابقة، حيث سُجل عقب 11 ثانية من انطلاق صافرة البداية.

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يليه هدف حسام باولو بقميص فريق سموحة في شباك المصري، عقب 12 ثانية من انطلاق مباراة الفريقين في موسم 2015-2016.

وفي المركز الثالث، جاء هدف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، في شباك السويس، موسم 1990-1991، بعد 14 ثانية، وجاء في المركز الرابع أحمد رؤوف، بقميص دجلة، بعد 18 ثانية من انطلاق مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في موسم 2017-2018.

ودخل قائمة الأهداف الخمسة الأسرع بتاريخ الدوري المصري، محمود كهربا بافتتاح خماسية الزمالك في شباك الاتحاد السكندري، بالجولة الثانية للمسابقة في موسمها الجاري، بعد 26 ثانية فقط.

وتمكن حسام عاشور، متوسط ميدان الأهلي، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك طلائع الجيش عقب 35 ثانية من انطلاق مباراة الفريقين في موسم 2009-2010.